В Самаре обвиняемому в посредничестве во взятках для замглавы госпиталя вменили мошенничество

Закончено расследование уголовного дела о посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ) в самарском госпитале. В преступлении обвиняется местный житель. Об этом сообщает СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 2022-го по 2023 годы обвиняемый в роли посредника передавал замруководителя госпиталя взятки за помощь гражданам с прохождением экспертизы и медосвидетельствования, а также оказание услуг в учреждении вне очереди. Большую часть денег фигурант уголовного дела присвоил и не собирался помогать взяткодателям.

Обвиняемый передал замруководителя учреждения около 100 тыс. руб., а себе присвоил свыше 200 тыс. руб. Имущество предполагаемого посредника на общую сумму более 1,5 млн руб. арестовано.

Георгий Портнов