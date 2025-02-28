В Анапе вывезли 69 тысяч тонн замазученного грунта на обеззараживание

С площадки временного хранения в хуторе Воскресенском с начала ликвидации ЧС специалисты вывезли 69 тыс. т загрязненного мазутом грунта на обеззараживание. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

По итогам 27 февраля волонтеры вывезли на утилизацию 1,2 тыс. т загрязненного мазутом песка. Грунт вывозят на сертифицированные предприятия.

Юрий Богородицкий, заместитель начальника площадки «Крайжилкомресурс», сообщил, что сейчас грунт вывозят на территорию двух фирм: «Биопотенциал» и «Сириус». Ежедневно отгружают по 1 тыс. т. Сейчас площадка временного хранения постепенно освобождается.

Алина Зорина