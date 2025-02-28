Экс-топ-менеджер «Ленэнерго» стал беднее на 65 млн рублей после кражи сумки

Бывшего топ-менеджера ПАО «Россети Ленэнерго» обокрали на 65 млн рублей. Из машины забрали сумку с крупной суммой денег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший обратился к полиции с заявлением о краже в ночь на 28 февраля. Бывший сотрудник компании заявил, что сумка пропала накануне вечером. Транспортное средство стояло на подземном паркинге жилого дома.

По информации СМИ, пострадавший — бывший замгендиректора по капитальному строительству «Ленэнерго». Он предположил, что к преступлению может быть причастен водитель. У него был второй комплект ключей от машины. Полиция задержала предполагаемого злоумышленника, сумку с деньгами изъяли.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что педагога культурно-досугового центра в Выборге заподозрили в квартирной краже.

Татьяна Титаева