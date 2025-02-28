Половина автобусов ульяновского ПАТП-1 не вышла на линию из-за долгов по лизингу

В Ульяновске утром 28 февраля на линию не вышла половина автобусов пассажирского автотранспортного предприятия АО «ПАТП-1» (80% акций в собственности региона, 20% — в собственности Ульяновска) .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото «ПАТП-1» Фото: Фото «ПАТП-1»

По данным «Ъ-Волга», обычно выходит на маршруты 60 автобусов ПАТП-1, однако накануне стало известно, что 27 февраля утром на предприятие прибыли представители службы безопасности лизинговой компании «Техтранслизинг» (ООО «ТТЛ», Москва), которые опломбировали находящиеся в лизинге 50 автобусов «СИМАЗ» в связи с долгом предприятия по договору лизинга.

Закупка услуг финансовой аренды (лизинга) автобусов средней вместимости категории М3 была произведена в декабре 2022 года. Заказчиком являлось ПАТП-1. Единственным участником стала компания ТТЛ, с ней и был заключен контракт по начальной цене 935 млн руб. на поставку 50 автобусов «СИМАЗ». Срок лизинга — 7 лет.

Директор ульяновского МКУ «Организатор пассажирских перевозок» Играмудин Эмиров пояснил «Ъ-Волга», что 27 февраля срывов рейсов автобусов «не было», а утром в субботу в связи с тем, что на линию вышло в два раза меньше автобусов ПАТП-1 (обычно выходит 60 автобусов), маршруты были усилены автобусами частных компаний, «которые добавили 80 машин, и утром стало идеально, даже лучше, чем было».

И.о. гендиректора ПАТП-1 Иван Павлов подтвердил «Ъ-Волга» наличие проблемы и факт опломбирования автобусов лизингодателем, но отметил, что «только что» (к полудню 28 февраля.— “Ъ”) вопрос был решен на уровне минтранса, и «лизинговая компания сняла ограничения на выезд».

Руководитель департамента транспорта регионального минтранса Юрий Чибисов (с 4 марта решением совета директоров АО ПАТП-1 он назначен гендиректором предприятия) сказал «Ъ-Волга», что в ходе переговоров «вопрос урегулирован», но раскрывать подробности отказался. Он также пообещал, что после 15 часов все машины выйдут на линию.

В региональном минтрансе «Ъ-Волга» пояснили, что долг ПАТП-1 был связан с долгом мэрии Ульяновска, «автобусы по лизингу — это фактически заказ мэрии, оплата лизинговых платежей производится через ПАТП-1», «у администрации города была задолженность около 60 млн руб. по лизинговым платежам», «сейчас в ходе переговоров этот вопрос решен».

В мэрии Ульяновска «Ъ-Волга» подтвердили, что в пятницу-понедельник требуемые 60 млн руб. будут перечислены лизингодателю.

Само ПАТП-1 находится в сложном финансовом положении. По итогам 2023 года, убыток компании составил 65 млн руб., всего по балансу непокрытый убыток — 246 млн руб.

Сергей Титов, Ульяновск