В Ростовской области на выходных ожидается мороз до -24°C

В воскресенье, 2 марта, по северу Ростовской области температура воздуха может опуститься до -24°C ночью и утром. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

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Согласно прогнозу, днем 1 марта на севере донского региона температура воздуха составит от -4°C до -9°C, местами до -1°C

В период с вечера 28 февраля по 2 марта в Ростовской области ожидается туман и местами изморозь, без существенных осадков.

Анна Анисова