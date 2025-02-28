Самой высокооплачиваемой рабочей специальностью на Кубани стал гипсокартонщик

По данным сервиса «Авито Работа», самой высокооплачиваемой рабочей профессией в Краснодарском крае зимой 2024/2025 года стала специальность гипсокартонщика. Среднее предложение для специалистов этого профиля достигло 152,7 тыс. руб. в месяц, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На втором месте по уровню оплаты труда оказались фасадчики — их средний доход составил 141 тыс. руб. в месяц, что на 55% выше, чем годом ранее. Третью позицию заняли каменщики с показателем 137,9 тыс. руб. в месяц и приростом в 28%. Также в пятерку вошли монолитчики (130,4 тыс. руб., +43%) и плиточники (123,1 тыс. руб., +25%).

Эксперты отмечают рост спроса на специалистов с техническими навыками, что напрямую влияет на уровень зарплатных предложений. По словам директора категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работа» Андрея Кучеренкова, работодатели готовы платить больше за квалифицированных работников, особенно в сферах с повышенными требованиями к компетенциям. В автосервисах востребованы автоэлектрики, поскольку современные автомобили оснащены сложной электроникой. Аналогичная тенденция прослеживается в строительстве, где потребность в квалифицированных специалистах остается высокой.

Вячеслав Рыжков