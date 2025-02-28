Дальнобойщик стал самым высокооплачиваемым рабочим специалистом на Дону

В Ростовской области дальнобойщики заняли первое место с предложениями в 197 818 руб. в месяц, что на 29% больше по сравнению с прошлым годом. Аналитики Авито Работа провели исследование средних зарплат рабочих специалистов в регионе зимой 2024/2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Второе место досталось автоэлектрикам: их зарплата выросла на 82% до 169 734 руб. в месяц. Замыкают тройку лидеров каменщики, чьи зарплаты увеличились на 24% и составили 137 897 руб. в месяц.

«Работодатели готовы предлагать высокие зарплаты специалистам с техническими навыками, особенно в сферах, где растут требования к квалификации. Этот тренд можно отследить на примере профессии автоэлектрика. Современные автомобили оснащены сложными электронными системами, и их диагностика требует знаний в области электротехники, работы с бортовыми компьютерами и программным обеспечением»,— комментирует Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы.

По его словам, дефицит специалистов с этими навыками на рынке усиливает конкуренцию за них, что ведет к повышению уровня зарплатных предложений. Аналогичная ситуация наблюдается и в строительстве, где спрос на квалифицированных рабочих остается стабильно высоким.

Тат Гаспарян