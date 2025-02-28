На Дону аграрии застраховали почти 1,1 млн гектаров озимых культур

В Ростовской области аграрии застраховали почти 1,1 млн гектаров озимых культур на 2025 год, сообщает пресс-служба Национального союза агростраховщиков (НСА).

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Президент союза Корней Биждёв отметил, что страхование покрывает значительную часть сельскохозяйственных угодий региона.

Корней Биждёв подчеркнул, что агрометеорологические условия в регионе вызывают опасения. Накопленные осадки за 2025 год в два раза ниже среднемноголетних значений, что увеличивает риск засухи.

«Другие агрометеорологические индексы также указывают на сохранение риска засухи в регионе»,— добавил он.

В 2024 году Ростовская область заняла первое место среди российских регионов по площади застрахованных посевов, составившей 1,3 млн гектаров. Это около четверти всех сельскохозяйственных угодий в области. Объем страховых выплат хозяйствам региона за гибель урожая в 2024 году составил 298 млн руб.

Тат Гаспарян