В Ростове составили 33 протокола за несвоевременное удаление сосулек с крыш

В Ростове-на-Дону составлено 33 протокола за несвоевременное удаление сосулек с крыш зданий. В работе находятся еще 24 дела, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Также выявлены нарушения при уборке снега и обработке территорий противогололедными материалами — на эти случаи составлено 125 протоколов.

Жители могут сообщать о подобных инцидентах в Комитет по охране окружающей среды, расположенный по адресу: пер. Семашко, 99/248. Контактные данные для обращений доступны на сайте горячей линии приемной администрации города: 8 (863) 231-57-62.

Также направить жалобы можно по электронной почте на адрес priroda@rostov-gorod.ru.

Тат Гаспарян