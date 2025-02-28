В Оренбуржье суд вынес приговор по делу о мошенничестве при продаже автомобилей

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновным 25-летнего мужчину в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, организованной группой). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

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По данным надзорного ведомства, в феврале 2023 года подсудимый устроился менеджером отдела продаж в автосалон, расположенный на Загородном шоссе. Сотрудники организации через рекламу на радио и в интернете предлагали «купить автомобили по заниженным ценам и на выгодных условиях кредитования».

Подсудимый «сознательно представлял потенциальным клиентам ложные сведения о наличии в автосалоне транспортных средств в нужной комплектации по низкой цене». после внесения первоначального платежа либо оформления кредитных обязательств потерпевшими стоимость автомобилей искусственно повышалась. Также навязывались дополнительные дорогостоящие услуги и невыгодные кредитные опции. Соучастникам удалось похитить свыше 18 млн руб. у 13 жителей Оренбуржья.

По уголовному делу было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 450 тыс. руб.

Суд также рассматривает дело в отношении соучастников. Для возмещения причиненного ущерба на 55 автомобилей наложен арест.

Руфия Кутляева