Главе СКР представят доклад о нападении бездомных собак на женщину в Краснодаре

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения бездомных собак на женщину в Краснодарском крае. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В соцмедиа распространилась информация о нападении собак на женщину. Отмечается, что это не первый подобный инцидент, однако до сих пор не было предпринято мер для решения проблемы.

Следственными органами СК России по региону возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Алина Зорина