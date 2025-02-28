На Дону объем отгрузок товаров легкой промышленности составил 60 млрд рублей

В 2024 году объем отгрузок товаров легкой промышленности Ростовской области составил около 60 млрд руб., что на 12,6% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В регионе этот сектор занимает 4% в общей структуре промышленности и обеспечивает работу более 10,5 тыс. человек.

В легкой промышленности региона представлены все основные направления отрасли. Особое внимание уделяется производству продукции для нужд военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО). Более 20 предприятий Ростовской области выпускают широкий ассортимент товаров, включая комплект обмундирования, форму одежды, бронежилеты, спальные мешки и сапоги.

Тат Гаспарян