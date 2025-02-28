Банки Кубани реструктурировали более 50 тысяч кредитов на 50,9 млрд рублей

В 2024 году жители и представители малого и среднего бизнеса Краснодарского края подали около 310 тыс. заявлений на изменение условий своих кредитных договоров. В результате банки реструктурировали более 53 тыс. кредитов физических лиц на сумму 24,4 млрд руб. и почти 3 тыс. кредитов МСП на сумму более 26,5 млрд руб., сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Основная часть реструктуризации кредитов проводилась по собственным программам банков — 50,3 тыс., по закону о кредитных каникулах — 2,6 тыс., ипотечных — около 250 договоров. Среди основных причин отказов значится превышение максимального размера кредита, а также непредоставление заемщиками подтверждающих документов. В некоторых случаях клиенты сами не соглашались на реструктуризацию.

В Южном ГУ Банка России также отметили, что кредитные каникулы можно получить с 1 января 2024 года. Один раз — если есть трудности из-за снижения дохода минимум на 30%, а другой — в случае чрезвычайной ситуации: аварии, катастрофы или другого бедствия. Срок — до шести месяцев.

В 2024 году банки России реструктурировали почти 1,2 млн кредитных договоров граждан на общую сумму 603 млрд руб. Кроме того, было реструктурировано 44,5 тыс. кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму почти 520 млрд руб.

Алина Зорина