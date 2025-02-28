В Тарасовском районе утвердили 15 объектов культурного значения

В Ростовской области утверждены предметы охраны для 15 объектов археологического наследия федерального значения в Тарасовском районе, сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по охране ОКН Ростовской области Фото: Комитет по охране ОКН Ростовской области

В список вошел «Грунтовый могильник «Закатный I», курганы «Большая Елань II», «Боярыня I» и «Боярыня II», а также «Верхние Дубы I». Также под защиту взяты курганы «Водяной I», «Гнилой II», «Грачи II», «Грачик II» и «Грачик III», «Дурной I», «Ерофеевка I» и «Ерофеевка IV», а также курганы «Калиновский» и «Колушкино II».

Напомним, что курганные группы — важный элемент культурного наследия, представляющий собой скопления захоронений различных эпох.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Усть-Донецком районе утвердили 15 объектов культурного значения.

Снежана Стодольская