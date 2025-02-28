Сотрудник образовательного учреждения Оренбуржья не смог обжаловать приговор суда по делу о взяточничестве

Шестой кассационной суд общей юрисдикции оставил без изменения ранее вынесенное решение суда в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной части образовательного учреждения в Оренбургской области. Он был признан виновным за получение взяток, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шестой кассационный суд общей юрисдикции

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Шестой кассационный суд общей юрисдикции

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным ведомства, осужденному назначили наказание в виде условного лишения свободы на три года, штрафа в размере 2,5 млн руб. Также на три года он лишен права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в сфере закупок.

Мужчина получал от предпринимателей Оренбурга деньги «за возможность заключения и продления контрактов на поставку товаров и выполнение работ с образовательным учреждением». Всего осужденный незаконно получил более 680 тыс. руб. в качестве взяток.

Сотрудник образовательного учреждения попытался обжаловать приговор в кассационном порядке, ссылаясь на чрезмерную суровость наказания и слишком большой размер штрафа. Однако кассационный суд доводы жалобы отклонил.

Руфия Кутляева