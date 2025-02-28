Приют для животных построят в Темрюкском районе Кубани

В Темрюкском районе Краснодарского края планируют построить приют для бездомных животных. Проект реализует местная жительница Галина Алиева, возглавляющая некоммерческую организацию «Уютный домик». В 2022 году она получила земельный участок под строительство, однако на сегодняшний день объект так и не был возведен из-за нехватки финансирования, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Федор Бабенков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вопрос о создании приюта обсуждался 27 февраля на встрече главы района с местными жителями. По словам господина Бабенкова, местные власти окажут поддержку инициативе. «Мы в свою очередь, конечно же, не останемся в стороне, будем помогать Галине Юрьевне всеми доступными способами. А владельцам собак хотелось бы напомнить, что безответственное отношение к питомцам приводит к росту популяции безнадзорных животных, что несет за собой определенные риски»,— заявил он.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре приют для бездомных животных планируют открыть весной. Строительство завершено. Объект рассчитан на размещение до 1 тыс. животных, они будут проходить стерилизацию и чипирование.

Вячеслав Рыжков