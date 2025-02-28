Ростовская область на развитие виноградарства направит 110 млн рублей субсидий

В текущем году Ростовская область увеличит субсидии для развития виноградарства в 1,5 раза — до 110 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия региона Елену Толмосову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По ее словам, в 2025 году субсидии составят 110 млн руб., что на 41 млн руб. больше по сравнению с прошлым годом. Большая часть средств будет направлена на поддержку автохтонных сортов винограда, таких как «красностоп золотовский», «цимлянский черный», «сибирьковый», «кумшацкий белый», а также «пухляковский».

Субсидии также будут предоставлены фермерам в качестве компенсации части затрат на покупку техники, включая импортные модели.

Уточняется, что в Ростовской области работают 16 винодельческих хозяйств с лицензией на производство вина.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области за январь текущего года средняя стоимость бутылки вина выросла на 20% и составила более 700 руб. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Снежана Стодольская