В Таганроге полиция проводит проверку по факту порчи авто школьниками

В Таганроге сотрудники полиции приступили к проверке после того, как в соцсетях были распространены видеозаписи, на которых зафиксированы школьники, наносящие повреждения припаркованным автомобилям. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетних и приняты соответствующие меры реагирования. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают причастных к этому лиц.

Точное количество поврежденных машин неизвестно. По сообщениям из соцсетей, среди них — «Жигули», «Ниссан» и «Мазда». На опубликованных кадрах видно, что школьники разбивали стекла автомобилей камнями и досками. При этом в ходе записи видеороликов несовершеннолетние обращались к своей аудитории с просьбой поставить отметки «нравится» и подписаться на канал.

Анастасия Казуков