За коррупционные преступления на Кубани осудили около 2 тысяч человек

В 2024 году за совершение коррупционных преступлений в Краснодарском крае осудили 1,8 тыс. человек. В 2023 году было осуждено 2 тыс., сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За мошенничество на Кубани за прошлый год осудили 1,2 тыс. лиц. Около 190 были осуждены за присвоение и растрату. За коммерческий подкуп — девять. За преступления против интересов службы в органах власти и местного самоуправления — 113 человек. В получении взятки признали виновными 85 должностных лиц. В даче взятки должностному лицу — 141. За мелкое взяточничество — 64 человека.

В целом в 2024 году судами Краснодарского края было рассмотрено более 1,8 млн дел и материалов. Это на 33% больше, чем в 2023 году. Из них в порядке гражданского и административного производства — 1,1 млн дел.

Суды Краснодарского края в прошлом году осудили 18,4 тыс. лиц. Из них мировыми судьями было осуждено 2,9 тыс. лиц.

В среднем по краю около 37% осужденных получили наказание в виде лишения свободы. Условное осуждение было применено к 3,5 тыс. лиц, что составляет 19,3% от общего числа осужденных. Штраф как основной вид наказания был назначен 2,6 тыс. осужденных — 14,3%. 2,1 тыс. осужденных были назначены обязательные работы. 2,7 тыс. человек получили наказание в виде исправительных работ, что составляет 11,3% от общего числа. 359 человек были приговорены к принудительным работам. Ограничение свободы было применено к 950 осужденным — 5,2%.

Алина Зорина