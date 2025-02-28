Нижегородское отделение Интерпола разыскало за рубежом 10 обвиняемых за 2024 год

Отделение НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Нижегородской области в 2024 году установило на территории иностранных государств местонахождение 10 обвиняемых. Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По инициативе правоохранительных органов региона в международный розыск за 2024 год объявили 11 обвиняемых, розыск двоих фигурантов прекратили. По запросам зарубежных коллег в регионе установили местонахождение шести лиц, включая трех по запросам об утрате родственной связи.

Полученная по каналам Интерпола информация способствовала доначислению и уплате в бюджет таможенных платежей и пени на сумму более 2 млн. руб.

Помимо этого, в 2024 году в адрес нижегородского отделения Интерпола поступили уведомления о шести разыскиваемых транспортных средствах, которые затем обнаружили в Нижегородской области. Розыск еще 12 автомобилей, по которым ранее поступили уведомления, был прекращен странами-инициаторами.

Отделение нижегородского Интерпола в 2024 году также проверило более 175 тыс. лиц и 171 тыс. документов иностранцев, что позволило найти недействительные документы, числящиеся как утерянные/похищенные и использовавшиеся для постановки на миграционный учет. К владельцам таких документов приняли административные меры, по фактам подделки документов возбудили два уголовных дела.

Галина Шамберина