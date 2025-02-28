В аэропорту Сочи за 2024 год обработали более 6,3 тысячи тонн грузов

Аэропорт Сочи продолжает развивать сегмент грузовых перевозок, расширяя инфраструктуру и повышая логистические возможности. По итогам 2024 года объем обработанных грузов и почтовых отправлений превысил 6,3 тыс. т, что на 4% превышает показатели предыдущего года. Доля трансферных грузов достигла 340 т, или 5% от общего грузопотока, передает пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Основными авиаперевозчиками грузов в 2024 году стали «Аэрофлот», «Россия», «Сибирь», «Ютэйр», «Уральские авиалинии» и «Азимут». Основные направления перевозок включают московские аэропорты (Шереметьево, Внуково, Домодедово), а также Новосибирск, Ереван, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Среди крупнейших грузовых агентов выделяются «Азимут 2000», «СДЭК-Глобал» и «Планета».

Важное внимание, отмечают в аэропорту, уделяется обработке грузов с особыми условиями хранения. В 2024 году их объем достиг 2 тыс. т, увеличившись на 14%. Для обеспечения необходимых условий хранения были введены в эксплуатацию новые холодильные камеры.

В 2025 году на холодильных складах будет внедрена автоматизированная система мониторинга температуры и контроля микроклимата. Новая технология позволит вести учет в режиме реального времени и повысит точность контроля условий хранения.

Вячеслав Рыжков