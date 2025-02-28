Инвестор направил 665 млн рублей на закладку винодельни в Новороссйсике

Компания «Терруар Инвест» направила в 2024 году более 665 млн руб. на реализацию проекта «Винодельческий комплекс Семигорье» в Новороссийске, превысив ранее запланированные расходы на 2024–2025 годы. Как сообщает РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу администрации города, общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В рамках развития комплекса инвестор приобрел около 40 га земли для размещения производственных мощностей, а также первую партию виноградных саженцев в количестве 268 тыс. штук. В компании создано более 40 новых рабочих мест, а свыше 30 специалистов ежедневно задействованы на проекте по внешним контрактам.

«Терруар Инвест» также закупила более 30 единиц сельскохозяйственной и вспомогательной техники, специализированное навесное оборудование, а на территории комплекса установлена метеостанция для мониторинга климатических условий. Совместно с международными экспертами проведены археологические исследования и анализ почв в 280 шурфах.

Реализация мелиоративных работ и оценка воздействия на окружающую среду продолжаются. На территории развернута бригадная станция с солнечной электростанцией мощностью 16,8 кВт и резервным генератором на 32 кВт. По согласованию с лесхозом благоустроено более 65 км подъездных дорог.

ООО «Терруар Инвест» зарегистрировано в Новороссийске в 2022 году и специализируется на выращивании винограда. Генеральным директором и бенефициаром компании является Екатерина Бабкина. По итогам 2023 года убыток предприятия составил 486 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков