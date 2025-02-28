Плодохранилище на 30 тысяч тонн продукции появится в этом году на Ставрополье

На Ставрополье в этом году планируем ввести в строй крупнейшее в регионе плодохранилище. Вместимость ангаров до 30 тыс. тонн садоводческой продукции. Об этом сообщает в Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров Фото: Владимир Владимиров

«С созданием нового плодохранилища почти на 50% увеличим имеющиеся мощности края в этой сфере. Оно разместится под Невинномысском на площади 10 га. Обслуживать плодохранилище будут около 600 человек»,— делится подробностями губернатор края.

Стоимость проекта почти 7 млрд рублей. Средства выделяет инвестор, одно из крупнейших предприятий в сельхоз отрасли Ставрополья. Для региона по мнению властей, это один из важнейших объектов в текущем году.

Николай Аксенов