IT-фирма из Ростовской области получила лицензию ФСБ на работу с тайной информацией

Ростовская IT-компания «РнД Софт» (RNDSOFT) получила лицензию ФСБ для работы с конфиденциальной информацией, сообщил управляющий Роман Забродин в интервью РБК ТВ Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Разрешение позволяет компании разрабатывать программное обеспечение с криптографией и проводить аттестации информационных систем заказчиков. Господин Забродин отметил, что риски в области информационной безопасности растут третий год подряд, и компания активно инвестирует в это направление. В прошлом году «РнД Софт» получила две лицензии ФСТЭК и статус резидента Сколково.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «РнД Софт» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2014 году. Основная деятельность — разработка ПО. Уставный капитал компании разделен между Романом Забродиным и Олегом Шлыковым поровну. В 2023 году выручка «РнД Софт» составила 115 млн руб., что на 39,4% больше показателя предыдущего года. Чистая прибыль за этот период увеличилась почти в два раза — с 46,3 до 94,4 млн руб.

Роман Забродин прогнозирует, что средний рост выручки IT-компаний Ростова-на-Дону в 2025 году будет находиться в пределах 25-35%. Он также подчеркнул, что тренд цифровой трансформации и импортозамещения сохранится, и региональные компании будут активно участвовать в этих процессах.

Тат Гаспарян