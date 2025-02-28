В Невинномысске появится новый сквер за 11 млн рублей

Очередной сквер в Невинномысске обойдется бюджету Ставропольского края в 11 млн руб., сообщил глава города Михаил Миненков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Жителям Невинномысска предлагают выбрать в голосовании какую именно часть города они бы хотели обновить. Варианта три: сквер имени Лапина по улице Шевченко, парк «Отдыхаем всей семьей» по улице Павлова. Также горожане могут предложить свой проект. Голосование продлили до 23 марта текущего года.

Благоустройство общественной территории проходит по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Николай Аксенов