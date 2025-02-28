Светлана Камбулова отреагировала на драку двух водителей автобусов в Таганроге

Глава Таганрога Светлана Камбулова прокомментировала в своем Telegram-канале драку между двумя водителями городских автобусов, которая произошла вчера, 27 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rostov.er.ru Фото: rostov.er.ru

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен конфликт. Водитель автобуса № 74 «подрезал» автобус № 35. В результате второй водитель начал избивать первого, совершившего опасный маневр.

«Вопиющая ситуация вчера произошла между водителями городского общественного транспорта. На предприятиях проводятся служебные проверки», — сказала госпожа Камбулова.

По ее словам, виновные должностные лица, в том числе те, кто отвечает за организацию безопасности пассажирских перевозок, будут привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.

Результаты проверок направят в правоохранительные органы.

Кроме того, Светлана Камбулова поручила начальнику управления транспорта и дорожного строительства Максиму Ковалеву провести совещание с участием всех перевозчиков и потребовать не допускать конфликтных ситуаций на дорогах. Она отметила, что это не первый подобный случай в городе.

Анастасия Казуков