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С начала года на Кубани произошло 875 пожаров

С начала 2025 года пожарные ликвидировали в Краснодарском крае 875 возгораний. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Из пожаров спасли 94 человека. Эвакуировали — 844. В результате возгораний пострадали 14 человек, погибло 41.

Как отметили в МЧС, большинство пожаров произошло в жилом секторе из-за неосторожного обращения с огнем или короткого замыкания. Среди причин также есть нарушение требований эксплуатации отопительного оборудования.

Алина Зорина

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