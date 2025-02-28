Волонтеры собрали почти 149 тысяч тонн загрязненного песка на Кубани и в Крыму

С начала работ волонтеры в Краснодарском крае и Республике Крым собрали около 149 тыс. т загрязненного песка и грунта. Очищено порядка 375 км берега, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

С площадки временного хранения вывезли более 108,5 тыс. т. Вибрационной установкой просеяли свыше 45 тыс. т.

К мониторингу ситуации привлечены авиация, беспилотники, морские суда и катера ГИМС МЧС России. Водолазы обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов пляжной инфраструктуры. Специалисты совершили более 1 тыс. спусков и собрали 1,8 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами. С помощью телеуправляемых подводных аппаратов обследовано более 2,1 тыс. кв. м морского дна.

В Краснодарском крае обследуют 265 км берега. Собрали более 147,3 тыс. т загрязненного грунта.

В Крыму волонтеры обследуют 165 км берега. Вывезено около 790 т загрязнений.

Специалисты также продолжают работы по демонтажу конструкций кормовой части танкера «Волгонефть-239». Вывезли более 545 т металлоконструкций.

Алина Зорина