В Ростове коммунальщики не зарыли около тысячи дорожных ям после ремонтов

Коммунальные предприятия и ресурсоснабжающие организации Ростова-на-Дону до сих пор не восстановили дорожное покрытие после ремонтных работ на теплотрассах, проведенных в 2024 году. По данным и. о. главы горадминистрации Александра Скрябина, в донской столице остается около 1 тыс. неустраненных дорожных ям. Об этом он сообщил Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Так, по итогам прошлого года на АО «Ростовводоканал» приходится 646 не сданных в установленном порядке разрытий, на ООО «Ростовские тепловые сети» — 172, на АО «Донэнерго» — 132.

В настоящее время заключено 511 договоров. Как отметил Александр Скрябин, не все должным образом исполняют их условия, имеются претензии к качеству восстановления дорожного покрытия.

По его мнению, ненадлежащее благоустройство мест разрытий приводит к ухудшению состояния дорог, что существенно затрудняет комфортное и безопасное передвижение горожан.

Александр Скрябин поручил своему заместителю по транспорту Симкову Дмитрию выстроить конструктивный диалог с ресурсоснабжающими организациями, чтобы обеспечить оперативное и качественное благоустройство мест проведения аварийных работ без «бюрократических проволочек» .

Анастасия Казуков