На Кубани за 10 лет производство фруктов и ягод выросло более чем вдвое

За последние 10 лет в Краснодарском крае производство фруктов и ягод в промышленном секторе выросло более чем в два раза. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, средняя урожайность региона достигла 248 ц с одного га, что на 40% выше средней по стране. В 2024 году на Кубани собрали 550 тыс. т фруктов и ягод, что стало рекордным урожаем. Около 525 тыс. т составили яблоки. В этом году власти ожидают увеличение этого показателя.

Губернатор отметил, что такая динамика в отрасли стала возможна благодаря тому, что каждый год закладываются новые сады интенсивного и суперинтенсивного типа. Если раньше с 60 тыс. га собирали максимум до 350 тыс. т яблок, то теперь, благодаря современным технологиям, площадь сократилась вдвое, а валовое производство увеличилось более чем на 60%. Урожайность достигает 600 ц с одного га.

В промышленном садоводстве используются такие передовые технологии, как капельное орошение, шпалеры и препараты для защиты растений от вредителей и болезней. В крае функционирует 28 питомников, где ежегодно производится до 6,5 млн сертифицированных саженцев различных плодовых деревьев: яблони, груши, сливы, черешни, вишни, алычи и персика. Кубань не только полностью обеспечивает собственные потребности в саженцах, но и поставляет молодые растения в другие регионы.

В 2024 году на развитие садоводческой отрасли выделили 1,1 млрд руб. В этом году — 1,3 млрд руб.

Алина Зорина