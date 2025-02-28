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На Дону специалисты обследовали участок замерзшей реки со стаей лебедей

Спасатели вместе с сотрудниками минприроды обследовали участок замерзшей реки в Егорлыкском районе, где ранее была обнаружена стая лебедей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

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Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

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Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

«С пернатыми все в порядке — птицы легко передвигаются по водоему. Также специалисты ежедневно подкармливают лебедей зерном», — сказано в сообщении.

Накануне в социальных сетях распространилась информация об обнаружении лебедей на реке. Некоторые жители региона предполагали, что птицы могли вмерзнуть в лед и погибнуть.

Анна Анисова

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