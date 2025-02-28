55% жителей Ростовской области подрабатывают в течение года

Около 55% соискателей из Ростовской области подрабатывали хотя бы один раз в год, совмещая подработку с основной занятостью. Об этом сообщается в исследовании, проведенном аналитиками «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно исследованию, в донском регионе за последний год наблюдается заметный рост числа вакансий с частичной занятостью. Это обусловлено дефицитом кадров среди работников, занятых полный рабочий день. Наибольший спрос на подработку отмечается в сферах строительства, промышленности, логистики и транспорта.

Одновременно с этим работодатели стали более охотно привлекать к работе пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и женщин, недавно вышедших из декретного отпуска. Количество вакансий, ориентированных на эти категории соискателей, увеличилось на 59%.

Анна Анисова