55% жителей Ростовской области подрабатывают в течение года
Около 55% соискателей из Ростовской области подрабатывали хотя бы один раз в год, совмещая подработку с основной занятостью. Об этом сообщается в исследовании, проведенном аналитиками «Авито Работа».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно исследованию, в донском регионе за последний год наблюдается заметный рост числа вакансий с частичной занятостью. Это обусловлено дефицитом кадров среди работников, занятых полный рабочий день. Наибольший спрос на подработку отмечается в сферах строительства, промышленности, логистики и транспорта.
Одновременно с этим работодатели стали более охотно привлекать к работе пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и женщин, недавно вышедших из декретного отпуска. Количество вакансий, ориентированных на эти категории соискателей, увеличилось на 59%.