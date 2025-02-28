На выборы в Ярославской области зарегистрированы 735 кандидатов

В Ярославской области на апрельские выборы в советы вновь образованных 16 муниципальных округов зарегистрированы 735 кандидатов из 775 выдвинутых. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в избирательной комиссии региона.

Прошли регистрацию все 285 кандидатов от «Единой России» (партия выставила претендентов на все вакантные мандаты). Также без потерь регистрационную кампанию прошла «Справедливая Россия», зарегистрированы все 42 выдвинутых кандидата.

9 человек потеряла ЛДПР (зарегистрировано 84 кандидата), 7 — КПРФ (66), 5 — «Партия пенсионеров» (211), 2 — «Новые люди» (31). Зарегистрированы 16 из 33 самовыдвиженца.

Отказ в регистрации получили всего 14 кандидатов, остальные сами приняли решение не продолжать участие в предвыборной гонке. Выборы пройдут с 4 по 6 апреля.

Антон Голицын