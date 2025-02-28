В Ростове вновь отложено строительство изолятора МВД

В Ростове-на-Дону уже четыре года не могут реализовать проект строительства ИВС (изолятора временного содержания) и объектов конвойной службы полиции в Западном жилом массиве. На этот раз он был отклонен государственной экспертизой. Соответствующее заключение опубликовано на портале ГИС ЕГРЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Отказ в утверждении проектной документации и результатов инженерных изысканий получило ГУ МВД России по Ростовской области, которое выступает застройщиком. При этом из документов экспертизы неясно, по каким причинам проект был отклонен.

Объект на 75 человек планируется возвести по ул. Доватора, 142. Под эти цели было отведено 2,1 га. Проект строительства был разработан еще в 2016 году. В 2021 году не удалось найти подрядчика из-за отсутствия заявок на госзакупку. Тогда стоимость работ оценивалась в 604 млн руб., а завершение планировалось в 2023 году. Через два года глава донского управления МВД Олег Агарков анонсировал начало строительства. Однако стоимость проекта выросла до 1 млрд руб. С учетом инфляции, к 2025 году цена снова увеличилась, что требует повторной экспертизы.

Анастасия Казуков