В Казани в Вахитовском районе жители трех улиц на сутки останутся без воды

В Вахитовском районе Казани на сутки прекратится водоснабжение на трех улицах. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

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Воду отключат в связи с подключением водопровода жилого дома на улице Большая Красная к централизованным сетям водоснабжения города. Отключение продлится с 9:00 6 марта до 9:00 7 марта.

Будет прекращена подача воды по адресам:

Большая Красная, 47, 48, 49, 50, 51, 51 корп.1; 53, 55, 55в;

Гоголя, 18, 18а, 18Б, 19, 21, 21а, 21Б, 23, 23а, 24, 25, 25а, 27, 27а, 27а лит Д2; 29, 29Б, 31;

Карла Маркса, 45.

Ранее сообщалось, что воду на сутки отключат в Московском районе.

Дарья Сайфиева