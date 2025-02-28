В Ярославской области нашли небезопасную шаурму

В Угличе Ярославской области выявлены проблемы с продажей шаурмы из непроверенных продуктов. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Специалисты ведомства провели проверку трех торговых точек и установили отсутствие регистрации в системе «ВетИС Меркурий», что означает, что продукция поступает без ветеринарных документов.

Проверка проходила с 14 по 18 февраля. Инспекторы проверили наличие регистрации у объектов быстрого питания, занимающихся приготовлением и продажей шаурмы. В ходе проверки выяснилось, что три из них не зарегистрированы в системе, что нарушает ветеринарное законодательство.

Всем трем предпринимателям выданы предостережения о необходимости соблюдения требований ветеринарного законодательства. Им рекомендовано пройти регистрацию в информационной системе и обеспечить наличие ветеринарных документов для всех используемых продуктов.

Антон Голицын