Министр спорта РФ: цель в 70% занимающихся спортом в Удмуртии вполне достижима

Почти 60% населения Удмуртии занимаются спортом, цель в 70% вполне достижима, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с главой республики Александром Бречаловым 27 февраля. По его словам, в республике 190 кандидатов в сборную России, 45 из которых — в паралимпийскую сборную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Впереди новая комплексная программа развития спорта в России. В планах с Удмуртией реализовать множество проектов: модульный бассейн в Можге, 18 площадок ГТО, модульный спортзал в Ленинском районе Ижевска, умные плоскостные площадки, а также крупные проекты — завершение строительства Дворца единоборств и реконструкция Ледового дворца»,— сказал господин Дегтярев.

Господин Бречалов отметил, что за последние годы республика совершила «настоящий рывок» в обновлении материально технической базы. За последние годы в регионе реконструировали или модернизировали 62 спортобъекта.