Самарская ракета «Союз-2» стартовала с космодрома Байконур

Пуск ракеты-носителя «Союз-2-1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-30» с площадки космодрома Байконур состоялся в пятницу, 28 февраля. Об этом сообщает РКЦ «Прогресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-центр ОАО "РКК "Энергия" Фото: Пресс-центр ОАО "РКК "Энергия"

РН «Союз-2-1а» стартовала в 00:24 (MSK). Пуск прошел в штатном режиме.

«Союз-2-1а» был разработан и изготовлен в РКЦ «Прогресс». Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-30» должен будет доставить на Международную космическую станцию почти 2,6 т грузов. В список входит топливо, продукты питания и оборудование для научных экспериментов.

Георгий Портнов