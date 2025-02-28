На одной из улиц Сочи введут одностороннее движение

С 1 марта в Сочи на улице Социалистической введут одностороннее движение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Введенные меры будут действовать в пределах автомобильной дороги по на участке от ул. Нахимова до ул. Одоевского Лазаревского района.

По словам исполняющего обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадима Копылова, этот участок дороги ведет к морю, поэтому пользуется большой популярностью, особенно в период курортного сезона. Он отметил, что введенное одностороннее движение позволит улучшить дорожно-транспортную ситуацию.

Алина Зорина