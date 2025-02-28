В Ростове водитель и 10-летний ребенок пострадали в ДТП

Вчера днем, 27 февраля, в донской столице произошло ДТП с участием двух легковых машин. В результате пострадали водитель и его 10-летний пассажир. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 34-летний водитель Hyundai Solaris допустил столкновение с LADA Vesta под управлением автомобилиста 1988 года рождения. Это произошло около дома №53/1 по пр. Еременко.

Водитель и пассажир Hyundai Solaris получили травмы. Степень их тяжести не уточняется в сообщении.

Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Анна Анисова