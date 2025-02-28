В Ульяновске оставлен в силе приговор бизнесмену за взятку экс-замминистра ЖКХ

Ульяновский областной суд отказался менять приговор ранее судимому за мошенничество директору ООО «Регионстрой» Ленару Камбарову. В декабре 2024 года райсуд признал бизнесмена виновным в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) бывшей заместителю регионального министра ЖКХ и строительства Елене Чупахиной. Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает прокуратура.

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По версии следствия, по инициативе Ленара Камбарова с органами МСУ были заключены муниципальные контракты на благоустройство и реконструкцию общественных пространств, и чтобы работы на объектах были приняты без проблем, бизнесмен передавал Елене Чупахиной незаконное вознаграждение. Преступление было совершено с апреля по декабрь 2023 года. Общая сумма взяток превысила 3,1 млн руб.

Ленинский районный суд Ульяновска признал бизнесмена виновным и приговорил его к шести с половиной годам колонии строгого режима со штрафом в размере 6,36 млн руб.

В отношении Елены Чупахиной было возбуждено уголовное дело о получении взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах (ч. 3, 5 и 6 ст. 290 УК РФ). В настоящее время расследование завершено и материалы переданы в суд.

Кроме того, прокуратура установила, что в сентябре 2023 года на деньги от взяток 24-летняя дочь Елены Чупахиной купила автомобиль марки Haval Dargo стоимостью свыше 3,4 млн руб. По иску контрольного органа машину конфисковали в доход государства.

Георгий Портнов