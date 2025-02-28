В Казани 27 февраля произошло 165 ДТП, пострадало 2 человека

За вчерашний день в Казани зафиксировано 165 сообщений о ДТП. В двух происшествиях пострадало 2 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

Один из пешеходов пострадал из-за наезда водителя на регулируемом пешеходном переходе. Другой человек ранен в результате столкновения транспортных средств, один из автомобилей не уступил дорогу.

Сотрудники ГАИ города оформили 16 ДТП с материальным ущербом. В Казани задержано 8 водителей в состоянии опьянения. Еще 5 владельцев автомобилей были без прав. В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 2 человека.

Диана Соловьёва