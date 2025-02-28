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В Краснодаре отменили беспилотную опасность

В Краснодаре объявили отбой беспилотной опасности. Оповещение разослала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Фото: Евгений Киселев

Фото: Евгений Киселев

«Внимание! Отбой беспилотной опасности»,— говорится в сообщении официального приложения МЧС России.

Опасность беспилотников объявили около 02:51 по мск. Отбой — в 5:50 по мск.

Ранее в ЕДДС Краснодара пояснили, что регулярные СМС-оповещения о беспилотной опасности не являются следствием прямой атаки на территорию города или других населенных пунктов, указанных в сообщениях.

Алина Зорина

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