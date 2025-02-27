На Кубани число приглашений для соискателей старше 50 лет возросло на 80%

Кубанские работодатели стали активнее приглашать на собеседования кандидатов старшей возрастной категории — число приглашений для соискателей 51–60 лет выросло на 80% по сравнению с прошлым годом. Для кандидатов старше 60 лет показатель увеличился на 86%, говорится в исследования hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Количество приглашений для подростков (14–18 лет) выросло лишь на 30%, составив 262,8 тыс. Соискатели в возрасте 19–30 лет получили 3,8 млн приглашений (прирост 67%), а кандидаты 31–40 лет — 2,5 млн (рост на 80%).

Основной интерес кубанских работодателей по-прежнему сосредоточен на возрастной группе 19–30 лет — на них приходится почти половина (48%) всех приглашений. На соискателей 31–40 лет приходится 31% приглашений, на группу 41–50 лет — 14%, 51–60 лет — 4%, старше 60 лет — 1%, подростки получили 3% приглашений.

Специалистов в возрасте 41–50 лет чаще всего приглашают в сферы «Высший и средний менеджмент», «Финансы, бухгалтерия», «Безопасность», «Сельское хозяйство» и «Добыча сырья».

Для соискателей 51–60 лет наиболее востребованы сферы «Безопасность», «Сельское хозяйство», «Добыча сырья», «Домашний, обслуживающий персонал» и «Производство». Кандидатов старше 60 лет чаще приглашают на позиции в сфере «Безопасность» и «Домашний, обслуживающий персонал».

Нурий Бзасежев