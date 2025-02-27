Для семи исторических зданий Новороссийска установили границы территорий

Власти Краснодарского края установили границы территорий для семи объектов культурного наследия Новороссийска. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В список вошли дома Павла Долинского, Кириаку Димитриади, Василия Ильченко, Дмитрия Герты, а также здания ремесленной школы, городского театра и школы №18 им. дважды Героя Советского союза В. К. Коккинаки.

«Новороссийск с начала 20-го века является крупным промышленным и торговым центром Северного Кавказа. Сейчас в городе находится больше двухсот памятников архитектуры и истории, которые требуют особого внимания. В целом в крае для сохранения объектов культурного наследия утверждены границы территорий для более 4,5 тысяч зданий»,— отметил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.

Перед принятием решения специалисты провели комплекс архивных, библиографических и натурных исследований. Эксперты определили территории, связанные с памятниками, а также режимы их использования.

Работу по утверждению границ осуществляет краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия.

Среди обозначенных объектов особую историческую ценность представляет дом войскового старшины Кубанского казачьего войска Павла Долинского, построенный в 1904 году в стиле эклектики с элементами классицизма. Владелец использовал его как доходный. В этом здании размещалась губернская чертежная, где был подготовлен и издан план города Новороссийска, составленный в 1910 году землемером Василием Тюменевым. Позднее там находилась частная женская гимназия В. М. Аммосовой, а в 1919 году располагались различные воинские формирования Добровольческой армии. Сейчас строение используется в административных целях. Также историческое значение имеет школа №18, где в 1942 году сформировали 255-ю Таманскую дважды Краснознаменную орденов Суворова и Кутузова морскую бригаду морской пехоты.

Нурий Бзасежев