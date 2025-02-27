Жители Кубани отправили 2,5 млн электронных писем через Почту России

Жители и организации Краснодарского края отправили более 2,5 млн электронных заказных писем через сервис Почты России в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего к сервису электронных заказных писем Почты России на Кубани подключились 112 организаций, включая региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования, Южный филиал Роскадастра и энергосбытовую компанию «НЭСК».

«Отправлять электронные письма могут физические и юридические лица, а также органы государственной власти. Чаще всего услугой электронных заказных писем пользуются организации»,— отметил руководитель департамента информатизации и связи Кубани Станислав Завальный.

Подключиться к сервису можно через сайт Почты России, мобильное приложение «Почта» или портал «Госуслуги». Сервис позволяет отправлять и получать корреспонденцию без посещения почтового отделения.

Нурий Бзасежев