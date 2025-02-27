Власти Крыма направят 2,2 млрд рублей на экопроекты в 2025 году

Власти Крыма в 2025 году направят около 2,2 млрд руб. на реализацию экологических инициатив в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Господин Аксенов подчеркнул, что финансирование позволит продолжить строительство трех экотехнопарков в Сакском, Белогорском и Ленинском районах общей мощностью 860 тыс. тонн в год. После ввода объектов в эксплуатацию на полуострове будут перерабатывать все твердые коммунальные отходы, что уменьшит объемы захоронения ТКО на 50%.

Кроме того, средства пойдут на строительство Солнечногорского и Мартовского водохранилищ в Алуште и Ялте, высадку лесных культур и восстановление лесов, расчистку водоемов. Также запланированы мероприятия по профилактике лесных пожаров.

Анна Гречко