Количество ДТП в Краснодаре возросло на 7,5% за год

В Краснодаре зафиксировали рост числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на 7,5%. За отчетный период в городе дорожные инспекторы зарегистрировали 1 тыс. аварий, в которых погибло 87 человек и пострадало 1,2 тыс. граждан с травмами различной тяжести, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди главных причин смертельных ДТП правоохранители отмечают: несоблюдение дистанции, игнорирование бокового интервала, выезд на встречную полосу в запрещенных местах и превышение скоростного режима.

Начальник Управления МВД России по Краснодару Олег Казахов отметил, что с 1 апреля 2024 года возобновлена эвакуация транспортных средств, нарушающих правила остановки или стоянки. За прошлый год всего было эвакуировано более 10 тыс. автомобилей, а также составлено свыше 12 тыс. административных протоколов за нарушения парковки.

В городской бюджет в 2024 году поступило 43 млн руб. штрафов.

Анна Гречко