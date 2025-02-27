По всему Краснодарскому краю 5 марта проверят сирены

В следующую среду, 5 марта, в Краснодарском крае проведут комплексную проверку систем оповещения. В рамках мероприятия дважды — в 10:40 и 10:50 — будут запущены электросирены, а в 10:43 запланирован перехват теле- и радиотрансляции, передает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Звучание сирен является сигналом гражданской обороны «Внимание всем!». Услышав его, жителям рекомендуется включить телевизоры на один из 10 федеральных каналов первого мультиплекса, радиоприемники — на «Радио России» и прослушать специальное сообщение.

Вячеслав Рыжков