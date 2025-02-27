Курорт «Роза Хутор» предоставил грант сочинским школьникам для реализации экологического проекта

Его обладателями стали победители конкурса «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи» — ученики средней школы №57.

На фото: курорт «Роза Хутор», участок для благоустройства в рамках конкурса «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи»

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Целью конкурса было привлечение ребят к разработке и реализации проектов, направленных на практическое решение проблем экологического характера из сферы туристской индустрии города. Организатором конкурса выступил Эколого-биологический центр имени С. Ю. Соколова при поддержке Управления по образованию и науке администрации города, Сочинского национального парка и курорта «Роза Хутор».

Ученики средней школы №57, расположенной в селе Прогресс Хостинского района Сочи, представили на конкурс проект благоустройства природного уголка неподалеку от учебного заведения и создания на его территории условий для отдыха и учебных занятий.

— Наше учебное заведение располагается в сельской местности, где школа традиционно являлась местом притяжения всех жителей. Благодаря участию и победе в конкурсе «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи» рядом со школой появится благоустроенное место отдыха, которого не хватает и школе, и местным жителям. Самое главное, что ребята получают навык разработки и реализации проектов, начиная от идеи до результата. Такая деятельность развивает креативность, умение работать в команде, ставить цели и достигать их, учит верить в свои силы,— отметила директор средней школы №57 Марина Истомина.

На реализацию проекта победители конкурса «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи» получили грант от курорта «Роза Хутор» в размере 100 тысяч рублей. Школьники приступают к расчистке природной территории от сорняковых зарослей. Позже здесь будут установлены лавочки, качели, крытая беседка. Площадка будет предназначена не только для отдыха, но и для образовательной деятельности. На ней разместят кормушки для птиц и стенды с информацией о местных особенностях окружающей среды. Появятся здесь и фруктовые деревья из коллекции школьных агропарков. Продолжением проекта станет обустройство пешеходного маршрута по живописным окрестностям.

— Конкурс «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи» создает ресурс для дальнейшего развития, предлагая ребятам реализовывать посильные задачи. Сначала школьники расчистят кусочек запущенной территории, затем установят лавочки, организуют пространство для отдыха и учебы под открытым небом. Такие небольшие шаги позволяют им познать мастерство заботы об окружающей среде, не только на словах, но и на деле. Возможно, для кого-то это станет началом пути в профессию, связанную с экологическим менеджментом, что очень актуально для нашего города. Замечательно, что мероприятие поддерживает такой лидер туристской индустрии, как курорт «Роза Хутор», благодаря этому у ребят появляется возможность общаться с практикующими профессионалами отрасли,— подчеркнула руководитель Эколого-биологического центра Елена Мальц.

Школьный проект будет реализован в течение полугода. Предполагается, что конкурс «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи» станет традиционным. В этом году участие в нем приняло восемь учебных заведений города.

— Мы поддерживаем конкурс экологических проектов учащихся, поскольку считаем незаменимыми инициативы, посвященные воспитанию подрастающего поколения в духе заботы об окружающей среде. Мы живем и работаем в городе-курорте Сочи, богатство природных рекреационных ресурсов которого формируют основу его устойчивого развития. Однако устойчивое развитие не происходит само по себе, его обеспечивают своим трудом люди, и новое поколение скоро должно будет проявить себя на этом поприще. Вместе с учащимися нам удастся показать простые примеры практической заботы об окружающей среде и создания благоприятных условий для отдыха на природе, и такой непосредственный опыт улучшения рекреационного пространства точно будет полезным для подрастающих сочинцев,— подчеркнул директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.